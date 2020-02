Neymar cerca di sedare le polemiche relative al suo stile di vita ed al suo legame, quasi morboso, con il Brasile. L’attaccante del Psg, infatti, dopo sei anni non sarà presente al Carnevale di Rio. Ad annunciarlo è lo stesso O’Ney sui social.

«E’ con immensa gioia che salterò il Carnevale 2020 in Brasile il prossimo weekend. La realtà è questa, questa volta non ci sarà alcuna polemica».

Neymar confirms he’s missing the Rio Carnival for the first time in six years 😂

(via NeymarJR/Instagram) pic.twitter.com/4VnYAAuRyG

— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2020