PSG, Pochettino: «Finale Champions a Parigi una motivazione in più»

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la decisione dell’UEFA di spostare la finale di Champions a Parigi

In conferenza stampa, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha commentato lo spostamento della finale di Champions League a Parigi.

PAROLE – «Per noi sarà una motivazione in più. Abbiamo già centrato questo obiettivo ed è stato straordinario, ma ora c’è ancora tanto da lavorare per tornare di nuovo in finale. I nostri tifosi sarebbero felici di vederci all’ultimo atto, poi a Parigi o altrove importa poco».