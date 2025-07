PSG Real Madrid, un altro primo tempo da incubo per i blancos: 3-0. Da Shakhtar a Siviglia, tutte le volte che il Real è crollato nei primi 45 minuti

PSG Real Madrid, un primo tempo da incubo per le merengues. Da Shakhtar a Siviglia, tutte le volte che il Real è crollato nel primo tempo

Un primo tempo da incubo, un 3-0 che gela il sangue e che riapre ferite antiche. Il Real Madrid di Xabi Alonso va al riposo nella semifinale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain sotto i colpi di un devastante Fabian Ruiz, autore di una doppietta, e di Ousmane Dembélé. Un parziale pesantissimo e inaspettato, che ricorda ai tifosi blancos altre notti da incubo, serate in cui la squadra più titolata del mondo si è scoperta improvvisamente fragile, crollando prima dell’intervallo.



La storia recente, infatti, è ricca di precedenti che raccontano di primi tempi disastrosi per il Real. Uno dei più clamorosi risale all’ottobre 2020, in Champions League: in casa, contro lo Shakhtar Donetsk, la squadra allora allenata da Zidane si ritrovò sotto per 0-3 dopo i primi 45 minuti, travolta dalla velocità degli ucraini. Un altro crollo memorabile avvenne in Liga nel settembre 2018, quando il Siviglia annichilì i campioni d’Europa in carica con un 3-0 nel solo primo tempo, grazie a una doppietta di André Silva e a un gol di Ben Yedder.



Anche lo stesso PSG era già stato carnefice in passato: nel 2019, nella fase a gironi di Champions, i parigini si imposero per 3-0 in una partita dominata dall’inizio alla fine. Queste disfatte parziali raccontano di una squadra che, a volte, soffre cali di concentrazione o approcci sbagliati alle grandi partite, venendo travolta dall’intensità avversaria.



Eppure, la storia del Real Madrid è anche e soprattutto la storia delle sue epiche remontadas. Dalle incredibili rimonte in Champions contro lo stesso PSG, il Chelsea e il Manchester City nel 2022, fino alle serate magiche del Bernabéu, i blancos hanno costruito la loro leggenda sulla capacità di non arrendersi mai. La domanda, ora, è se questo nuovo Real, sotto shock e privo di alcuni dei suoi vecchi leader, avrà la forza mentale e tattica per ribaltare un passivo così pesante o se la notte del Mondiale si aggiungerà alla lista delle sue peggiori performance europee.