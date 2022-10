PSG, rosso profondo nei conti: oltre 300 milioni di perdite! L’indiscrezione

PSG, rosso pronfondo nell’ultimo bilancio della società parigina: perdite per oltre 300 milioni. Indiscrezione dalla Francia

Come riferito da Le Parisien, il PSG sta ancora pagando il periodo di pandemia e i conseguenti cali nei guadagni dovuti dai meno incassi per la vendita dei biglietti, che si sommano alle grandi spese per gli stipendi e i tanti giocatori sotto contratto.

Il bilancio 2021/22 si sarebbe quindi chiuso con perdite di oltre 300 milioni di euro che superano le previsioni presentate all’organo di revisione dei conti del calcio francese. Situazione da rivedere per evitare possibili multe dall’UEFA.