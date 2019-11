Psg, Tuchel in tackle su Neymar: «Non è per niente facile gestirlo»

Thomas Tuchel ha parlato di Neymar in un rapporto che vive alti e bassi. Ecco le parole del tecnico dei parigini

«Non è per niente facile gestire Neymar. Ha un cuore grandissimo ma sfortunatamente non sempre dimostra di essere un ragazzo generoso e affidabile. A volte ha comportamenti provocatori e questo è estremamente negativo perchè non è necessario. Glielo dico spesso. Ridiamo molto insieme e cerco sempre di dirgli la verità. Lui lo accetta, ma è difficile cambiare. Neymar diventa provocatorio quando c’è qualcosa che non va, quando è tranquillo non si comporta così»