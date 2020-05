Pulcini, medico Lazio: «Strakosha ok. Userò il tampone per zittire qualcuno»

Dichiarazioni di Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, in risposta a Massimo Brambati, sul caso Strakosha

Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, ha parlato a Radio Radio per fare chiarezza sulla questione Strakosha. Il dottore non ha usato mezzi termini e ha criticato Massimo Brambati, che ha parlato infortunio mascherato per il portiere albanese (sarebbe risultato positivo al Covid, ipotesi smentita dalla Lazio). Ecco le parole di Pulcini.

LA REPLICA – «Perché questo signore che lancia accuse del genere non viene al posto mio? Gi faccio fare io il dottore! Lo chiamerò il dottor Fake news da ora in avanti. Queste sono bugie che offendono tutti: la persona interessata, lo staff medico della Lezione e la nostra intera organizzazione. Se mi danno il permesso, d’ora in poi userò il tampone per chiudere la bocca a qualcuno».