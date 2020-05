«Strakosha positivo al Coronavirus»: arriva la risposta del fratello Dimitri

Dimitri Strakosha, fratello del portiere della Lazio, risponde a chi dice che il giocatore sarebbe affetto da Coronavirus. Le sue parole

Dura risposta di Dimitri Strakosha, fratello del portiere della Lazio, a chi dice che il giocatore sarebbe affetto da Coronavirus. In particolare è stato Massimo Brambati, come riporta Le Bombe di Vlad, ad aver avanzato l’idea: «C‘è un giocatore del Milan positivo al Coronavirus ed anche uno della Lazio. Non è vero che Strakosha ha un infortunio alla caviglia, è positivo al Coronavirus. Almeno ha fatto un tampone ed è risultato positivo».

Dimitri, su Instagram ha scritto: «Dovresti vergognarti di diffondere bugie e se non rispettassi la tua età ti farei personalmente causa per disinformazione».