Pulisic non si ferma più: il giocatore del Milan ha ricevuto questo premio - Calcio News 24

Pulisic eletto EA SPORTS FC Player of the Month di settembre: il talento del Milan continua a brillare

Settembre è stato il mese di Christian Pulisic. Il fantasista statunitense del Milan si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento EA SPORTS FC Player of the Month di settembre, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti dell’inizio di stagione rossonero e dell’intera Serie A.

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente che il trofeo verrà consegnato a Pulisic nel prepartita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Un momento speciale per il giocatore e per i tifosi milanisti, che potranno celebrare insieme l’ottimo stato di forma dell’ala americana.

La vittoria del premio non è casuale. I voti espressi dai tifosi online, uniti ai dati statistici ufficiali raccolti dalla Lega, hanno premiato Pulisic per il suo impatto decisivo nelle gare di settembre. Gol, assist, dribbling e una costante pericolosità sulla fascia destra hanno reso l’ex Chelsea il giocatore più influente del mese, davanti a concorrenti di altissimo livello come Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta) e Orsolini (Bologna).

Il rendimento di Pulisic ha rappresentato una delle chiavi del brillante avvio di stagione del Milan. La sua capacità di incidere nei momenti cruciali, abbinata alla rapidità e all’intelligenza tattica, ha conquistato non solo i tifosi rossoneri ma anche gli appassionati neutrali di Serie A. In campo, il numero 11 del Milan ha mostrato una maturità crescente, mettendo in evidenza leadership e continuità di rendimento, qualità che lo stanno trasformando in uno dei punti fermi della formazione di Stefano Pioli.

Per Pulisic, questo riconoscimento rappresenta anche una conferma del suo percorso di crescita dopo le stagioni altalenanti in Premier League. In Italia, il talento americano ha trovato il contesto ideale per esprimere al meglio le proprie qualità tecniche e atletiche, diventando uno dei simboli del nuovo corso rossonero.

Con il premio di EA SPORTS FC Player of the Month di settembre, Pulisic aggiunge un nuovo capitolo alla sua esperienza milanista, rafforzando il suo legame con i tifosi e candidandosi a essere uno dei protagonisti assoluti della stagione 2025/26.