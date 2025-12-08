Pulisic dopo Torino Milan: «Due giorni fa ero morto a letto, non sapevo se avrei giocato. Voglio trovare più il ritmo quest’anno, la squadra sta facendo bene»

Pulisic dopo Torino Milan: le parole dello statunitense, mvp del match della 14a giornata, dopo la doppietta che ha ribaltato il risultato

Nel post partita di Torino Milan, il grande protagonista è stato Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense e autentico man of the match. Ai microfoni di Sky Sport, il numero 11 rossonero ha parlato delle sue condizioni fisiche, delle ambizioni personali e delle sensazioni vissute nelle ore precedenti al match, spiegando come la sua presenza fosse tutt’altro che scontata.

IL RECUPERO IN EXTREMIS – «Due giorni fa ero davvero morto a letto, ma ieri e ancora oggi sono stato molto meglio. Sono felice di aver aiutato la squadra».

L’OBIETTIVO – «Voglio trovare più il ritmo quest’anno, la squadra sta facendo bene, pensiamo partita per partita e vediamo dove possiamo arrivare».

TE L’ASPETTAVI? – «Non mi aspettavo di essere decisivo, ieri neanche sapevo se potevo giocare».

Pulisic ha concluso ribadendo la sua soddisfazione per il momento positivo e la volontà di mantenere continuità in una stagione che, nelle sue ambizioni, deve rappresentare un ulteriore salto di qualità.