Aleksandar Kolarov ha portato in vantaggio la Serbia nella sfida con il Costa Rica con un fantastico calcio di punizione

Aleksandar Kolarov è celebre per le sue abilità su calcio da fermo fin dai tempi della Lazio e anche in questo Mondiale 2018 ha dimostrato di essere un specialista su punizione ai massimi livelli. Il terzino della Roma ha portato in vantaggio la Serbia contro il Costa Rica con un potente tiro sul primo palo che una volta superato la barriera ha beffato il portiere Keylor Navas. Kolarov è così diventato il primo giocatore serbo a segnare su calcio di punizione diretta dal gol di Sinisa Mihajilovic contro l’Iran il 4 giugno del 1998 con la Jugoslavia.