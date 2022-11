Qatar 2022, Al-Khelaifi: «Diritti umani? Non siamo perfetti. Ammetto che abbiamo commesso qualche errore»

Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, ha parlato a Marca parlando del Qatar e dei Mondiali organizzati in questo periodo

PAROLE – «Non siamo perfetti. Ammetto che abbiamo commesso qualche errore, ma in fondo siamo brave persone. Ci sono stati problemi anche con altri Mondiali, ma le persone giudicano solo il Qatar. Personalmente non sono coinvolto nell’organizzazione dei Mondiali, ma insieme a tutti i qatarioti mi sto impegnando per cercare di rendere la Coppa del Mondo un successo. Ci siamo sviluppati più velocemente di qualsiasi altra nazione. La gente parla del Qatar senza esserci mai stata. A loro dico di venire qui per vedere come siamo davvero. Le persone aprono le loro case e i loro cuori, accogliendo le persone con il sorriso. E’ nel nostro DNA. Rispetto all’Europa, dove non inviti a casa tua qualcuno che non conosci, qui la porta è sempre aperta».