Qatar 2022, ancora panchina per Lukaku

Romelu Lukaku scalpita per rientrare, ma dopo il Canada anche contro il Marocco si dovrà sedere in panchina

Lukaku scalpita, ma sarà panchina anche contro il Marocco e slitta ancora il debutto a Qatar 2022. La conferma è arrivata dal CT del Belgio Martinez in conferenza stampa.

«Romelu si è già allenato due volte con il gruppo, dobbiamo aspettare e vedere come reagisce. Ma non mi aspetto che inizi contro il Marocco. Oppure deve accadere qualcosa di eccezionale in campo medico. La nostra formazione? In realtà ci sono due formazioni, perché hai cinque sostituzioni».

