Qatar 2022: la Corea potrebbe schierare una difesa con solo... Kim!

Quattro omonimi più il portiere: la Corea del Sud potrebbe scendere in campo con cinque calciatori con lo stesso cognome

La Corea del Sud potrebbe, in questi mondiali di Qatar 2022, raggiungere un record molto bizzarro. La nazionale asiatica potrebbe infatti schierare in campo ben 5 calciatori con lo stesso nome, tutti in difesa.

Si tratta infatti del caso in cui il ct Paulo Bento decida di schierare Kim Seunggyu in porta e davanti a lui una linea a quattro formata da Kim Minjae del Napoli e con lui: Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Kim Taehwan e Kim Jinsu. L’incubo di ogni giornalista e telecronista!