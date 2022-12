Qatar 2022, Roy Keane contro il Brasile: «Balletti irrispettosi»

Roy Keane contro i balli dei brasiliani dopo i gol: «Non riesco a credere a quel che ho visto, non mi piace»

Ogni volta che un brasiliano balla, qualcuno storce il naso. Era già successo in Spagna a Vinicius Jr. ed è successo ieri a Qatar 2022 (per fortuna senza sfumature razziste).

Roy Keane, opinionista di ITV ha così commentato i balli eseguiti dai verdeoro dopo i gol alla Corea del Sud.

«Non riesco a credere ai miei occhi. Sembra una puntata di ‘Strictly come dancing’ (il titolo inglese dell’equivalente italiano ‘Ballando con le stelle’, ndr), non mi piace. La gente dice che è la loro cultura ma io credo che sia mancanza di rispetto per l’avversario, sono quattro gol e lo fanno ogni volta».