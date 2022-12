La Samba di Tite, il Brasile balla a ritmo e si diverte

Il Brasile vince con convinzione e lo fa con il sorriso e con tranquillità, la Samba di Tite e i verdeoro sono ai quarti di finale

Il Brasile vince con convinzione e lo fa con il sorriso e con tranquillità, la Samba di Tite e i verdeoro sono ai quarti di finale dopo aver battuto la Corea del Sud. Una pratica iniziata e chiusa in appena 30′. I quattro gol, i balletti e una squadra consapevole della propria forza e con un solo obiettivo nella testa.

Il Brasile segna e balla, si diverte e lo fa con il proprio Ct Tite. Al terzo gol Richarlison si è avvicinato alla panchina e ha dato il via alle danze a cui ha preso parte anche il commissario tecnico. Un’immagine di gruppo, di serenità e leggerezza, quello che serve per consolidarsi. Succedeva ai tempi di Pelé e succede ora, questo Brasile può davvero arrivare fino in fondo anche se sulla propria strada ora dovrà affrontare la Croazia e poi una tra Olanda e Argentina. Al termine della sfida contro la Corea, Neymar e compagni hanno voluto omaggiare proprio Pelé, ricoverato in questi giorni non in condizioni ottimali di salute. Dagli omaggi ai numeri visto che Tite ha raggiunto la 60esima vittoria sulla panchina della Nazionale scalzando Dunga dal podio e ora intravedendo il secondo posto di questa speciale classifica. Gol, samba, il Brasile balla e si diverte in Qatar.