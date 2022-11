Qatar: Al-Muwallad escluso dalle convocazione dell’Arabia Saudita

Al-Muwallad escluso dalla lista dei convocati dell’Arabia Saudita: il calciatore fermato dall’antidoping: al suo posto Al-Abed

Cambio in corsa nelle convocazioni dell’Arabia Saudita per il Mondiale. Al-Muwallad è stato escluso dalla lista per problemi con l’antidoping. Al suo posto convocato Al-Abed.

L’antidoping saudita aveva sospeso il giocatore per 18 mesi a fine marzo a causa della positività a un diuretico che maschera la presenza di anabolizzanti ed è nell’elenco dei prodotti vietati dall’Agenzia mondiale antidoping. Nonostante la riduzione della pena della federazione, niente mondiale per lui.