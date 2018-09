Fabio Quagliarella ha stupito tutti con il colpo di tacco contro il Napoli nella scorsa giornata. Per l’attaccante, però, non si tratta della sua rete più bella

Fabio Quagliarella non ne è nuovo a gol spettacolari e al limite dell’incredibile. Nella sua carriera l’attaccante di Castellammare di Stabia ha infatti segnato reti davvero impensabili con maglie diverse. Il centravanti della Sampdoria si è però superato con il gol di tacco alla Napoli nella inaspettata vittoria dei blucerchiati per 3 a 0 sul Napoli. Quaglierella, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha però dichiarato che questa non è la rete più bella da lui segnata in carriera.

Clicca qui per scoprire la classifica delle reti più belle segnate da Quagliarella su SampNews24