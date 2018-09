L’inno della Champions League composto da Britten nel ’92 e composto da parole tedesche, francesi e inglesi. Ecco il testo completo

Praticamente qualsiasi tifoso di calcio conosce il motivetto della Champions League ma in pochi sanno veramente quali siano le parole che lo compongono. In media ci si limita ad urlare a squarciagola “The Champion”. Il brano è stato composto da Tony Britten nel 1992 ed è basato sull’inno di incoronazione “Zadok the Priest” di Georg Friedrich Händel. Il testo invece è un mix di parole in tedesco, francese e inglese, le tre lingue ufficiali della UEFA. Di seguito il testo originale:

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Il testo tradotto italiano:

Queste sono le migliori squadre

Queste sono le migliori squadre

L’evento principale

I Campioni

I migliori

Le squadre più grandi

I Campioni

Un grande incontro

Un grande evento sportivo

L’evento principale

Loro sono i migliori

Loro sono i campioni

I Campioni

I migliori

Le squadre più grandi

I Campioni

I Campioni

I migliori

Le squadre più grandi

I Campioni