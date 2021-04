Qualificazioni Mondiali femminili 2023: Italia in prima fascia

Nazionale femminile, domani le qualificazioni al Mondiale 2023. Le azzurre sono in prima fascia

Venerdì, alle 13.30, si terranno i sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno esattamente un anno dopo. Gli spareggi sono in programma nell’ottobre 2022. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi: le seconde nove classificate si affronteranno nei play off. La nazionale femminile azzurra è in prima fascia.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1: Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, Francia, Svezia, Spagna, Norvegia, ITALIA, Danimarca;

Fascia 2: Belgio, Svizzera, Austria, Islanda, Scozia, Russia, Finlandia, Portogallo, Galles;

Fascia 3: Repubblica Ceca, Ucraina, Repubblica d’Irlanda, Polonia, Slovenia, Romania, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Irlanda del Nord;

Fascia 4: Slovacchia, Ungheria, Bielorussia, Croazia, Grecia, Albania, Macedonia del Nord, Israele, Azerbaigian;

Fascia 5: Turchia, Malta, Kosovo, Kazakistan, Moldova, Cipro, Isole Faroe, Georgia, Lettonia;

Fascia 6: Montenegro, Lituania, Estonia, Lussemburgo, Armenia, Bulgaria.