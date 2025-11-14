Qualificazioni Mondiali 2026, la Francia stacca il pass! Vittoria larga sull’Ucraina. Bene Inghilterra, Albania ai play-off, delusione Portogallo in dieci per l’espulsione di CR7

Qualificazioni Mondiali 2026, la Francia stacca il pass dopo il 4-0 all’Ucraina. Albania ai play-off nel girone K. Ko il Portogallo: espulso CR7

Nella serata di Qualificazioni Mondiali 2026 che ha visto l’Italia vincere sul campo della Moldova 2-0 con le reti di Mancini e Pio Esposito, sono scese in campo anche altre quattro gare che hanno sancito un nuovo verdetto in vista del torneo della prossima estate.

La Francia, infatti, ha conquistato il pass per il Mondiale grazie al successo per 4-0 contro l’Ucraina. Protagonista del match il solito Mbappe che con un rigore sblocca la partita al 55′ minuto e da lì, per i francesi è tutto in discesa, con Olise che trova il raddoppio, Mbappe che fa 3-0 al 83′ e Ekitike che chiude i conti al minuto 88.

Per la squadra di Deschamps confermato così il primo posto nel girone D, con Islanda e Ucraina a giocarsi il posto per i play-off nell’ultima giornata.

Nel girone K, vince ancora l’Inghilterra, già certa del primo posto, con un netto 2-0 sulla Serbia. Per gli inglesi, un gol per tempo, aprendo al 28′ l’incontro con Saka e chiuso al 90′ con Eze.

Sconfitta che costa caro alla Serbia che scivola a -4 dal secondo posto dell’Albania che in serata supera 1-0 l’Andorra in trasferta grazie alla rete di Asllani e stacca il pass per i play-off mondiali, a sorpresa.

Ultima, ma non per importanza, la sconfitta del Portogallo che a sorpresa cade in Irlanda con un nervoso Cristiano Ronaldo espulso per condotta violenta dopo 61 minuti. Il match, che ha visto trionfare 2-0 i padroni di casa con la doppietta di Parrott tutta nel primo tempo, ha visto l’Irlanda rispondere al successo pomeridiano dell’Ungheria, con le tre squadre ancora in lotta per il primo posto con il Portogallo adesso a sole 2 lunghezze dalla squadra allenata da Marco Rossi.