Quarto turno Coppa Italia LIVE: Parma qualificato, ma che fatica con il Cosenza

Il quarto turno Coppa Italia 2020/2021 con gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati e marcatori in arrivo da tutti i campi

Al via la tre giorni dedicata al quarto turno Coppa Italia., l’ultimo prima dell’ingresso in scena delle big (clicca qui per tabellone, date e riepilogo dell’intera manifestazione). Seguite insieme a noi gli aggiornamenti di risultati e marcatori in tempo reale.

QUARTO TURNO ELIMINATORIO

Spal-Monza 2-0 (st 62′ Paloschi rig., 75′ Brignola)

Empoli-Brescia non disputata

Parma-Cosenza 2-1 (pt 13′ Brunetta, 38′ Corsi, 39′ Brunetta)

Bologna-Spezia 1-1 LIVE (clicca qui per la cronaca in diretta)

Cagliari-Hellas Verona 0-0 LIVE (clicca qui per la cronaca in diretta)

Udinese-Fiorentina 0-0 LIVE (clicca qui per la cronaca in diretta)

Torino-Virtus Entella 26/11 ore 14

Sampdoria-Genoa 26/11 ore 17

ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Cagliari/Hellas Verona

Lazio-Parma

Napoli-Empoli/Brescia

Roma-Bologna/Spezia

Inter-Udinese/Fiorentina

Milan-Torino/Virtus Entella

Sassuolo-Spal

Juventus-Sampdoria/Genoa