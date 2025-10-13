Milan, il polpaccio di Rabiot preoccupa Allegri: dalla Francia arriva questa notizia

Milan, sospiro di sollievo per Rabiot: niente rischio con la Francia dopo il colpo al polpaccio. Il centrocampista è atteso a Milano nelle prossime ore

Buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: Adrien Rabiot, impegnato con la nazionale francese, non dovrebbe aver riportato nulla di grave dopo il colpo al polpaccio accusato negli ultimi giorni. Il centrocampista rossonero, che ha saltato la gara tra Francia e Islanda, è rimasto precauzionalmente in panchina, ma la sua esclusione sembra dettata più dalla prudenza dello staff tecnico transalpino che da un vero e proprio infortunio.

Il commissario tecnico Didier Deschamps aveva anticipato la situazione già in conferenza stampa alla vigilia della partita, spiegando: “Rabiot non si è allenato per precauzione, ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ di tempo per recuperare”. Parole che hanno rassicurato i tifosi del Milan, preoccupati per le condizioni del loro centrocampista, da poco tornato protagonista in maglia rossonera dopo un ottimo inizio di stagione.

Durante la partita contro l’Islanda, le telecamere hanno inquadrato Rabiot seduto in panchina accanto allo staff francese, vestito con tuta, parka e scarpe da ginnastica, segno evidente che non fosse previsto alcun suo impiego. Tutti gli altri componenti della squadra, inclusi i possibili sostituti, hanno invece preso parte al riscaldamento pre-gara. Un dettaglio che conferma la scelta della Francia di non rischiare il giocatore del Milan, preferendo garantirgli un pieno recupero in vista dei prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Rabiot nella giornata precedente si era limitato a svolgere un leggero lavoro differenziato con il preparatore fisico Cyril Moine, senza partecipare alla seduta collettiva. Nessun allarme particolare, quindi, ma solo una gestione oculata per evitare complicazioni muscolari che potrebbero pesare sul calendario fitto di impegni tra club e nazionale.

Per il Milan, che si prepara a tornare in campo dopo la sosta, la notizia rappresenta un vero e proprio sollievo. Allegri conta molto sull’esperienza e sulla capacità di equilibrio tattico del centrocampista francese, elemento chiave del progetto rossonero e fondamentale nella costruzione del gioco. Le prossime ore serviranno a monitorare l’evoluzione del fastidio, ma le sensazioni che arrivano da Clairefontaine sono positive.

Se non ci saranno ricadute, Rabiot potrà tornare regolarmente a disposizione del Milan già al rientro in Italia, pronto a guidare il centrocampo rossonero nelle sfide decisive delle prossime settimane di Serie A e Champions League.