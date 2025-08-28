Rabiot-Milan, arriva un clamoroso colpo di scena! L'affare salta? La situazione - Calcio News 24

Rabiot-Milan: svolta inaspettata, il francese frena sul trasferimento

La trattativa Rabiot-Milan ha subito una brusca frenata proprio quando sembrava vicina al traguardo. Il centrocampista francese, seguito con grande attenzione dal club rossonero, ha infatti deciso di non dare seguito all’interesse del Milan. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, secondo cui Rabiot avrebbe espresso la volontà di restare al Marsiglia, cercando di ricucire i rapporti con la società dopo settimane di tensioni.

Rabiot-Milan, tutto fermo: il giocatore vuole restare in Francia

Il Milan aveva mosso passi concreti per riportare Rabiot in Serie A, spinto dalla forte stima del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ha già allenato il centrocampista francese ai tempi della Juventus. L’operazione Rabiot-Milan sembrava ben avviata, ma si è scontrata con due ostacoli difficili da superare.

Il primo riguarda l’aspetto economico: Rabiot chiedeva un ingaggio elevato e il Marsiglia valutava il suo cartellino 15 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da parte della dirigenza rossonera. Il secondo, e più determinante, è legato alla volontà del giocatore. Dopo una fase di gelo con il Marsiglia, che lo aveva portato ai margini del progetto tecnico, Rabiot ha fatto un passo indietro, manifestando l’intenzione di rimanere in Francia e provare a ricucire lo strappo con il tecnico Roberto De Zerbi.

Milan spiazzato: centrocampo da ripensare

Lo stop alla trattativa Rabiot-Milan costringe ora la società rossonera a rivedere i piani per il centrocampo, proprio a ridosso della chiusura del mercato. Rabiot era considerato l’obiettivo principale per rinforzare la mediana con esperienza e qualità internazionale, ma le ultime evoluzioni rendono l’operazione quasi impossibile.

Per il Milan si tratta di un’occasione sfumata, mentre per Rabiot inizia una fase delicata: dovrà convincere ambiente e allenatore a concedergli una seconda chance, dopo essere stato messo fuori rosa. Il futuro dell’ex Juventus resta incerto, ma l’ipotesi Rabiot-Milan sembra ormai archiviata.

Rabiot-Milan: una pista che si raffredda

A pochi giorni dal gong finale del mercato estivo, il binomio Rabiot-Milan perde forza e si allontana. Una trattativa che aveva acceso le speranze rossonere si spegne, lasciando spazio a nuove strategie per completare la rosa.