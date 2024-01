Radonjic-Monza, Galliani al lavoro: la situazione

Adriano Galliani è al lavoro per rinforzare il suo Monza soprattutto in avanti: dopo Maldini ecco che potrebbe arrivare anche Radonjic

Adriano Galliani è al lavoro per rinforzare il suo Monza soprattutto in avanti: dopo Maldini ecco che potrebbe arrivare anche Radonjic.

Il serbo è in uscita dal Torino e potrebbe sfruttare questa finestra di calciomercato per provare una nuova avventura e rilanciarsi nel calcio italiano. Il suo rapporto con Juric è ai minimi termini, nonostante il tecnico abbia parlato di lui in conferenza prima della sfida con il Genoa. L’ad brianzolo è al lavoro per regalare un altro tassello a Palladino e rimpolpare la batteria di trequartisti a disposizione del tecnico.