Rafael Leao: «Quando hai Ibra puoi raggiungere grandi traguardi. Diamo sempre il 100%»

Rafael Leao ha parlato ai microfoni della CBS. Queste le parole dell’attaccante del Milan su Ibrahimovic e sulla stagione dei rossoneri.

IBRAHIMOVIC – «Giocavo con il suo personaggio alla PlayStation 4 quando mi sono trasferito al Milan ed ora gioco e mi alleno con lui nella vita reale. Ogni giorno con lui è un’opportunità per migliorarsi, sono molto orgoglioso e sto cercando di ascoltarlo e di diventare migliore ogni giorno grazie a lui. Fuori dal campo gioca, scherza. In campo, è diverso. È rude e non scherza più. Quando lo hai sul terreno di gioco, puoi battere qualsiasi squadra. Non importa chi questa sia. Ibrahimovic è un’icona: quando lo hai in squadra, puoi raggiungere grandi traguardi».

APPROCCIO ALLE GARE – «Abbiamo Ibrahimovic che ha portato l’esperienza per aver giocato in Champions League e per aver vinto l’Europa League. Quindi, abbiamo giovani giocatori ed un grande allenatore come Stefano Pioli. Pioli ci dice di non sentire pressione, ma soltanto di giocare la nostra partita e di divertirci. Quando sento questo, è quello che mi faccio. Mi godo la partita».

HAUGE – «Alla fine del primo tempo, quando siamo rientrati negli spogliatoi, gli ho detto ‘Fratello, continua così, vai uno contro uno e vedrai che segnerai’. È un mio compagno di squadra. Quando lui aiuta la squadra, sta aiutando me. Quando la squadra non sta andando bene, è difficile per i calciatori farsi notare».

PESO DELLE ASPETTATIVE – «Certamente. Quando abbiamo una partita sappiamo di dover dare il 100% perché questo club ha vinto 7 Champions League. Che sia, dunque, Coppa Italia o Europa League, non ci interessa: noi vogliamo vincere sempre».