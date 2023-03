Rai Sport, si è dimessa la direttrice Alessandra De Stefano

Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. Ecco le motivazioni che hanno portato a questa scelta

De Stefano era stata criticata per le sue scelte editoriali e la copertura del Mondiale in Qatar da parte della Rai è stata definita un flop. All’ex direttrice era anche stata contestata la scelta di Lia Capizzi, giornalista esterna, chiamata in Rai per condurre la Domenica Sportiva. Tutti motivi che hanno portato Alessandra De Stefano a dimettersi, compresa la difficile gestione interna.