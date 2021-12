Raiola: « Ho più soldi di quanti ne abbia mai sognati. Lavoro per essere il migliore»

Mino Raiola ha parlato in una lunga intervista a Sport 1: le sue dichiarazioni su quanti soldi ha incassato in carriera

SOLDI – «Il denaro non è mai stato ciò che mi ha spinto, ho sempre voluto essere il migliore. Volevo rendere orgogliosa la mia famiglia. Siamo venuti in Olanda come stranieri e abbiamo dovuto guadagnarci il rispetto della gente di Haarlem. Abbiamo raggiunto questo obiettivo solo attraverso la diligenza e l’ambizione. Dico sempre: il denaro è il risultato di un buon lavoro. Ma so anche di essere molto fortunato e di lavorare in un settore che ha via via attirato sempre più soldi. Ci sono persone che lavorano duramente quanto me, ma che non lavorano in questo settore. Quanti ne ho? Più di quanti ne abbia mai sognati. Abbastanza per la mia vita e quella per i miei figli».