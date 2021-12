Raiola: «Con un giocatore come Haaland possiamo influenzare il mercato»

L’agente Mino Raiola ha parlato del futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund Haaland

L’agente Mino Raiola, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di Erling Haaland e di come la sua scelta potrà influenzare il calciomercato internazionale.

FUTURO HAALAND – «Ci abbiamo pensato per due anni. Abbiamo le idee chiare su dove dovrebbe andare Erling e, naturalmente, guardiamo a ciò che il mercato ha da offrire. Sarei un cattivo agente se non lo facessi. Possiamo influenzare il mercato con un giocatore come Erling».