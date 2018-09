La Juventus potrebbe approfittare del mercato invernale per convincere Ramsey a trasferirsi a luglio a parametro zero. Sul giocatore c’è anche il Milan

L’avventura di Aaron Ramsey all’Arsenal potrebbe chiudersi il prossimo 30 giugno. Il gallese è in scadenza di contratto con i Gunners e al momento non ci sono certezze che l’accordo tra il giocatore e il club verrà rinnovato. Ramsey in passato è stato un obiettivo del Milan ma stando a quanto riporta Sportmediaset.it i rossoneri dovranno asuperare la concorrenza della Juventus se vogliono arrivare al cartellino del centrocampista 27enne .

Sia i bianconeri sia i rossoneri potrebbero approfittare della prossima sessione invernale di calciomercato per convincere il giocatore ad accettare la propria proposta. Una volta “prenotato” si potrà poi formalizzare l’accordo a parametro zero nel luglio del 2019. Il Milan rispetto alla Juventus ha però un vantaggio. Il club di via Aldo Rossi potrà infatti contare sulla mediazione di Ivan Gazidis, attuale CEO del’Arsenal ma che dal primo dicembre assumerà il ruolo di amministratore delegato al Milan. La sfida per Ramsey è ancora aperta ma al momento i rossoneri sembrano leggermente in vantaggio sui rivali di Torino.