Ranieri: «Ayroldi? Con noi non gliene va bene una. Soddisfatto della prestazione»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo.

SCONFITTA – «Risultato che lascia l’amaro in bocca. Ci sono stati errori nostri e poi anche sfortuna, in una partita bella e combattuta. Peccato, ma non meritavamo assolutamente di perdere».

KEITA – «All’arbitro con noi non gliene va bene una, ricordando le sviste di Ayroldi a Cagliari. Dai il giallo e poi vedrai se è rosso o meno, no? Però sono soddisfatto della prestazione».

NATALE – «Colgo occasione per fare un augurio di buon Natale, sperando in un nuovo anno diverso. E soprattutto che il Coronavirus sparisca e i tifosi possano tornare allo stadio».