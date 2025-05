Ranieri: «Vedo il bicchiere mezzo pieno, al Franchi lo riempiremo del tutto; ora testa alla Roma con questo spirito»

Le parole di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis

Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta di misura nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo stati bravi a fare gol e riaprire la partita, adesso non vediamo l’ora di giocarci il ritorno. Abbiamo cercato di farlo il prima possibile e siamo stati bravi, perché non era facile dopo esserci trovati sotto 2-0 in questo campo. Bicchiere mezzo pieno, dai, dobbiamo fare meno errori ed essere più precisi. Sono convinto che il Franchi sarà pieno, non vediamo l’ora».

FATTORE CAMPO – «Sono sicuro che i tifosi al ritorno ci spingeranno. Sapevamo che ci avrebbero presi forte, a volte siamo stati bravi a uscire palla al piede. Se lo faremo più spesso e con più precisione, potremo avere tante occasioni da gol».

ROMA E POI RITORNO – «Non sono troppo lucido, adesso, tra stanchezza e gol. A Roma dobbiamo andare con questo spirito perché siamo un gruppo meraviglioso, che si merita tanto e deve spingere più possibile. Sarà una battaglia, ci prepareremo al meglio».