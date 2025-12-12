Ranking Uefa, il Bologna fa sorridere l’Italia: la vittoria contro il Celta Vigo ha permesso al nostro Paese di fare un salto importante, ma non solo

Ranking UEFA, il Bologna guadagna una cifra molto importante con la vittoria contro il Celtic e permette all’Italia di sorridere

La grande rimonta di Vigo, firmata dalla doppietta di Federico Bernardeschi, non ha portato solo tre punti fondamentali per la classifica del Bologna e ossigeno puro per il ranking UEFA dell’Italia nella rincorsa alla Germania. Il successo esterno sul Celta ha anche un importante risvolto economico per le casse rossoblù, che iniziano a registrare cifre significative grazie alla partecipazione alla nuova Europa League.



Calcioefinanza.it ha proposto questa analisi. Conti alla mano, dopo le prime cinque giornate della fase campionato, il Bologna si è già assicurato un tesoretto che supera i 10 milioni di euro. La cifra esatta, stando alle stime basate sui complessi criteri di distribuzione UEFA per il ciclo attuale, ammonta a 10,23 milioni di euro.



Ma come si compone questa somma? Una fetta consistente, quasi la metà, è garantita dalla semplice partecipazione: il “gettone” d’ingresso per la fase a gironi unica vale infatti 4,31 milioni. A questo si aggiunge il nuovo e fondamentale pilastro “value” (che ha sostituito i vecchi concetti di market pool e ranking storico decennale), che si basa sul valore del mercato televisivo e sui coefficienti individuali. Da questa voce, il Bologna incassa una quota europea stimata in 3,47 milioni e una quota non europea di circa 0,72 milioni.



La parte variabile dipende ovviamente dal rendimento in campo. I premi per i risultati nella prima fase (dove ogni vittoria vale 450mila euro e il pareggio 150mila) hanno fruttato finora ai rossoblù circa 1,65 milioni. Infine, c’è una quota minima legata al piazzamento in classifica (attualmente calcolata al ribasso a 0,08 milioni, partendo dall’ultimo posto), che però è destinata a crescere in base alla posizione finale che la squadra di Italiano occuperà e alla ridistribuzione delle quote dei pareggi non assegnate.



Il bottino è già interessante, ma la corsa non è finita. Accedere alla fase a eliminazione diretta sbloccherebbe ulteriori premi: 300mila euro per gli spareggi, che diventano 1,75 milioni in caso di qualificazione diretta agli ottavi di finale.