Ranking Uefa: Juventus stabile, l’Inter continua la scalata

Pubblicato il ranking Uefa dopo il secondo turno di Champions League ed Europa League. Real Madrid, Barcellona e Atletico in testa

Cinque vittorie su sei gare giocate in Europa in questa settimana per l’Italia. Un risultato importante che rimette al centro i club di Serie A, con la speranza che possano arrivare risultati importanti. Nel frattempo, il Ranking Uefa ne beneficia.

Mentre la Juventus rimane stabile al quinto posto, l’Inter di Spalletti prosegue la sua scalata ottenendo la 54° posizione. In testa ancora il Real Madrid, con Barcellona e Atletico Madrid a completare il podio: i colchoneros hanno infatti superato il Bayern Monaco, ora quarto. Sorprendente il sesto posto del Siviglia, con Psg, City, Arsenal e Porto a chiudere la top ten. Tra le altre italiane stabile la Roma in tredicesima posizione, con il Napoli subito dietro grazie alla splendida vittoria contro il Liverpool. Lazio e Milan ancora ferme al 40esimo e all’84esimo posto. Da sottolineare anche che Juventus e Inter sono in testa alla classifica stagionale grazie alle due vittorie su due partite.