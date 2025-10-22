Ranking UEFA, Italia solo ottava: il sogno del quinto posto Champions si allontana? Tutti i dettagli

Ranking UEFA: Italia solo ottava nella corsa al quinto posto Champions. Come funzionale il meccanismo e i dettagli

Dopo l’exploit della stagione 2023/2024, che aveva permesso all’Italia di portare in Champions League una quinta squadra – il Bologna – è di nuovo tempo di calcoli. Tutto ruota attorno al ranking UEFA, la classifica che decide quali Paesi potranno ottenere un posto extra nella massima competizione europea.

Quest’anno, però, i club italiani non sono riusciti a ripetere l’impresa: la Serie A è rappresentata da quattro squadre, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, e dovrà provare a scalare posizioni per tornare a sognare il bonus.

Come funziona il ranking UEFA

Il meccanismo è semplice ma spietato:

Ogni nazione accumula i punti ottenuti dalle proprie squadre nelle coppe europee.

Si assegnano 2 punti per la vittoria , 1 per il pareggio , più bonus per i passaggi ai turni a eliminazione diretta.

, , più bonus per i passaggi ai turni a eliminazione diretta. Il totale viene poi diviso per il numero di club partecipanti (per l’Italia sono 7).

Alla fine della stagione, le prime due federazioni in classifica ottengono un posto aggiuntivo nella Champions League successiva.

L’esempio della scorsa stagione

Nell’ultima annata il traguardo è stato centrato da Inghilterra e Spagna. La Premier League ha beneficiato anche del successo del Tottenham in Europa League, mentre la Liga ha festeggiato grazie al trionfo del Real Betis in Conference League contro la Fiorentina. Due risultati che hanno fatto la differenza e garantito un posto in più a entrambe le leghe.

