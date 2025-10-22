 Ranking UEFA, Italia solo ottava: il sogno del quinto posto Champions si allontana? Tutti i dettagli
Connect with us

Champions League

Ranking UEFA, Italia solo ottava: il sogno del quinto posto Champions si allontana? Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

champions league

Ranking UEFA: Italia solo ottava nella corsa al quinto posto Champions. Come funzionale il meccanismo e i dettagli

Dopo l’exploit della stagione 2023/2024, che aveva permesso all’Italia di portare in Champions League una quinta squadra – il Bologna – è di nuovo tempo di calcoli. Tutto ruota attorno al ranking UEFA, la classifica che decide quali Paesi potranno ottenere un posto extra nella massima competizione europea.

Quest’anno, però, i club italiani non sono riusciti a ripetere l’impresa: la Serie A è rappresentata da quattro squadre, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, e dovrà provare a scalare posizioni per tornare a sognare il bonus.

Come funziona il ranking UEFA

Il meccanismo è semplice ma spietato:

  • Ogni nazione accumula i punti ottenuti dalle proprie squadre nelle coppe europee.
  • Si assegnano 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, più bonus per i passaggi ai turni a eliminazione diretta.
  • Il totale viene poi diviso per il numero di club partecipanti (per l’Italia sono 7).

Alla fine della stagione, le prime due federazioni in classifica ottengono un posto aggiuntivo nella Champions League successiva.

L’esempio della scorsa stagione

Nell’ultima annata il traguardo è stato centrato da Inghilterra e Spagna. La Premier League ha beneficiato anche del successo del Tottenham in Europa League, mentre la Liga ha festeggiato grazie al trionfo del Real Betis in Conference League contro la Fiorentina. Due risultati che hanno fatto la differenza e garantito un posto in più a entrambe le leghe.

LEGGI ANCHE – Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Related Topics:

Calcio Estero

Haaland da record: come Cristiano Ronaldo! 12 partite consecutive in gol: stasera Mbappé può agganciarlo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

22 Ottobre 2025

By

Haaland Classifica marcatori Premier League
Continue Reading

Juventus News

Conferenza stampa Tudor, parole di fuoco prima di Real Juve: la reazione della dirigenza e il retroscena svelato

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

22 Ottobre 2025

By

Comolli
Continue Reading