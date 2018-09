Ranocchia senza paura: «Champions? Ce la giochiamo con tutti»

Intervistato da Sky Sport, Andrea Ranocchia si è detto carico e fiducioso per il ritorno dell’Inter in Champions League

Andrea Ranocchia c’era. C’era nell’ultima partita dell’Inter in Champions League nel 2011 contro il Marsiglia. In quell’ottavo di finale, il difensore rimase in panchina ma la delusione e l’amarezza causata da un’eliminazione inaspettata era forte. Ranocchia ha dovuto aspettare sette lunghissimi anni prima di riassaporare il manto erboso dei palcoscenici europei. Sette anni che l’hanno visto emigrare verso l’estero (Hull City) e Sampdoria fino a tornare in Italia con l’Inter e conquistare la qualificazione in Champions: «E’ un ritorno che io aspettavo da tanti, abbiamo centrato un obiettivo fondamentale per un progetto che dovrà andare avanti negli anni: sono contento di tornarci, sarà bello sfidare avversari importanti. Ce la giochiamo con tutti con tranquillità».

Nell’intervista di Andrea Paventi, Ranocchia parla anche della sfida a distanza con la Juve: «Batterli è sempre bello, ma il percorso deve riguardare tutte le partite di campionato, Champions e Coppa Italia. Con una gara singola non si va lontani, noi dobbiamo migliorare dopo le prime partite e arrivare pronti agli appuntamenti importanti. Al massimo con i bianconeri possiamo fare sei punti, per arrivare in fondo ce ne vogliono di più».