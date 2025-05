Raphinha, il sorprendente retroscena a tinte azzurre: «Vicinissimo a giocare per l’Italia, ma il destino ha scelto Brasile»

Il retroscena raccontato da Raphinha, capitano del Barcellona e nazionale con il Brasile: «Ad un passo da essere azzurro, ma…»

Raphinha ha svelato un retroscena sorprendente sul suo passato: prima di vestire la maglia verdeoro, fu a un passo dall’indossare quella azzurra. L’esterno del Barcellona ha raccontato di essere stato davvero vicino a una convocazione con la Nazionale italiana, addirittura in vista dell’Europeo poi vinto nel 2021. L’interesse era concreto, il progetto affascinante, e i contatti frequenti. Di seguito le sue parole in una intervista a Isabela Pagliari.

CONVOCAZIONE ITALIA – «Mi mancava solo il passaporto. Se fosse arrivato in tempo, sarei andato all’Europeo con l’Italia. Jorginho mi chiamava spesso, e anche lo staff azzurro era in contatto continuo con me. Avevano un progetto bellissimo, molto serio, che mi aveva davvero colpito».

BRASILE – «Nel profondo, avevo ancora quell’un per cento di speranza di poter giocare con il Brasile. E per fortuna, il passaporto italiano non arrivò in tempo».