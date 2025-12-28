Raspadori, domani giornata decisiva per il suo futuro? Dalla Spagna arriva una novità molto importante. I dettagli

Raspadori, il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere. Possibile un colloquio con Simeone nelle prossime ore per definire il tutto

La telenovela Raspadori è pronta a vivere un nuovo capitolo che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’attaccante italiano. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti indiretti, il nome di Giacomo Raspadori continua a essere al centro del mercato europeo. La Roma ha individuato nel giocatore il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma la trattativa è tutt’altro che semplice, soprattutto per la posizione dell’Atletico Madrid.

Il club spagnolo, infatti, non sembra intenzionato a privarsi di Raspadori senza una riflessione approfondita. Secondo quanto riportato da Diario AS, nelle prossime ore potrebbe andare in scena un confronto diretto tra l’attaccante e Diego Simeone. Un faccia a faccia importante, che servirà a chiarire le reali intenzioni del giocatore e il ruolo che l’allenatore argentino immagina per lui all’interno del progetto tecnico dei Colchoneros.

La dirigenza dell’Atletico Madrid ha scelto una linea di prudenza. Prima di aprire ufficialmente alla cessione, il club vuole ascoltare il parere definitivo di Simeone, considerato centrale nelle scelte strategiche. Raspadori è apprezzato per la sua duttilità tattica, la capacità di muoversi tra le linee e l’intelligenza calcistica, qualità che potrebbero tornare utili in una stagione lunga e ricca di impegni.

Dal canto suo, la Roma osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il club giallorosso vede in Raspadori un attaccante in grado di garantire soluzioni diverse in fase offensiva, adattandosi sia come seconda punta sia come falso nove. Gasperini, noto per valorizzare giocatori dinamici e versatili, avrebbe dato il suo gradimento all’operazione, ritenendo l’ex Napoli perfetto per il suo sistema di gioco.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Raspadori è consapevole di trovarsi a un bivio importante della carriera: restare all’Atletico per giocarsi le sue chance in un contesto altamente competitivo oppure valutare un ritorno in Serie A, dove avrebbe maggiori garanzie di continuità e centralità nel progetto tecnico. Il dialogo con Simeone sarà quindi fondamentale per orientare la scelta finale.

La sensazione è che la vicenda Raspadori possa sbloccarsi rapidamente. Un chiarimento tra allenatore e giocatore potrebbe accelerare i tempi, aprendo ufficialmente alla trattativa con la Roma o confermando la permanenza a Madrid. In ogni caso, il futuro dell’attaccante resta uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato, destinato a tenere banco ancora per diversi giorni.