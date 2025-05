Real Madrid, finale di stagione sfortunato. A Camavinga, Rudiger e Mendy si aggiunge anche Alaba. Ecco quando rientra

Dopo l’eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale dall’Arsenal e la sconfitta in finale di Copa del Rey dal Barcellona, deve affrontare il distacco di quattro punti dai blaugrana nella Liga, il Real Madrid, anche senza i vari infortuni che hanno colpito la squadra della capitale spagnola in questo finale di stagione.

Dopo aver perso Eduardo Camavinga, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy, anche David Alaba resterà fuori per un lungo periodo e si potrebbe rivedere solo nel 2025/26 dopo aver annunciato che il difensore austriaco aveva riportato una lesione al menisco, i Blancos hanno riferito ieri che l’ex Bayern si è sottoposto a un intervento chirurgico “con successo”, come si legge nel comunicato. Non si sa però per quanto tempo il giocatore trentaduenne non sarà disponibile e potrebbe essere a rischio per il mondiale per club.