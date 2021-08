Real Madrid, c’è già l’alternativa se salta Mbappé: tutto su Haaland

Il Real Madrid punta forte su Kylian Mbappé, ma se non dovesse arrivare punterà tutto su Erling Haaland

Il Real Madrid punta forte su Kylian Mbappé, con il talento francese che avrebbe già fatto sapere al PSG di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno. Ma i Blancos pensano già alle possibile alternative.

Se infatti dovesse saltare l’arrivo di Mbappé, come riportato da AS, il Real Madrid punterà tutto su Erling Haaland. La squadra spagnola, dopo che il City ha virato su Harry Kane e il Chelsea su Lukaku, è rimasta l’unica in grado di poter ambire al norvegese.