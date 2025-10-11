Real Madrid, altro infortunio i blancos! il centrocampista torna a Madrid, i dettagli

Real Madrid, altro infortunio per i blancos di Xabi Alonso! il centrocampista torna a Madrid, le ultimissime notizie

Il Real Madrid deve fare i conti con una notizia poco incoraggiante arrivata dalla pausa per le nazionali. Franco Mastantuono, centrocampista argentino classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano, ha riportato un infortunio durante gli impegni con la selezione giovanile dell’Argentina.

Il giocatore, che il club spagnolo ha recentemente strappato alla concorrenza di diverse big europee, è stato costretto a interrompere la sua esperienza con la nazionale e farà ritorno a Madrid per sottoporsi a esami clinici più approfonditi. L’obiettivo dello staff medico dei Blancos è valutare l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero.

Un talento in crescita

Mastantuono, cresciuto nelle giovanili del River Plate, è approdato al Real Madrid come investimento per il futuro. Dotato di grande visione di gioco e tecnica raffinata, il centrocampista è stato paragonato da molti osservatori a giovani stelle come Jude Bellingham, attuale leader del centrocampo madridista. La sua capacità di muoversi tra le linee e di incidere in fase offensiva lo rendono un profilo di assoluto interesse per il progetto a lungo termine del club spagnolo.

Le preoccupazioni di Alonso

L’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, dovrà ora attendere l’esito degli esami per capire se potrà contare sul giovane nelle prossime settimane di allenamento. Sebbene Mastantuono non sia ancora un titolare fisso, il suo percorso di crescita è seguito con grande attenzione e il club non vuole correre rischi.

Impatto sull’organico del Real Madrid

Il Real Madrid, già impegnato in una stagione intensa tra Liga e Champions League, non può permettersi di perdere ulteriori risorse. L’infortunio di Mastantuono non dovrebbe avere un impatto immediato sulla formazione titolare, ma rappresenta comunque una battuta d’arresto nello sviluppo di un talento che il club considera strategico per il futuro.