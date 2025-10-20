Real Madrid Juve, come stanno i blancos a pochi giorni dalla sfida contro i bianconeri di Tudor? Le ultimissime notizie dall’infermeria

Real Madrid Juve, le ultime dall’infermeria sui blancos a pochi giorni dalla partita contro i bianconeri. Tutti gli aggiornamenti

Il Real Madrid si prepara a una settimana di fuoco, con il Clásico che incombe e un’infermeria sempre più affollata. Xabi Alonso si trova a fronteggiare una vera emergenza infortuni, con ben sei giocatori indisponibili, che condizionano pesantemente la preparazione al doppio impegno contro la Juventus e il Barcellona.



L’attenzione è tutta rivolta al recupero di Trent Alexander-Arnold, il terzino inglese che, dopo aver saltato le ultime sei partite e la sosta nazionali, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo. AS scrive che c’è ottimismo per una sua convocazione contro la Juventus, anche se la sua presenza nell’undici titolare resta incerta dopo un mese di inattività. La sua capacità di rientrare in forma rapidamente sarà cruciale per le ambizioni del Real.



La situazione è più complessa per altri tre elementi chiave: Dani Carvajal, Dean Huijsen e Dani Ceballos. Tutti e tre hanno iniziato la settimana allenandosi individualmente, e la loro disponibilità per la gara contro la Juventus è altamente improbabile. Le speranze sono riposte nel Clásico di domenica, ma anche per quella data le prospettive sono caute, con il club che li considera ancora in dubbio. La loro assenza, soprattutto in difesa e a centrocampo, costringe Xabi Alonso a rivedere i piani tattici e a cercare soluzioni alternative.



Completamente escluso per entrambe le sfide è Antonio Rüdiger, che sta affrontando la fase intermedia del recupero dall’infortunio al retto anteriore della coscia sinistra. La sua assenza è un duro colpo per la difesa, già provata. Una piccola speranza arriva da Ferland Mendy, che ha completato l’allenamento con il gruppo ed è in attesa del via libera per il rientro in campo. Il terzino francese potrebbe offrire una boccata d’ossigeno al reparto arretrato.

Infine, l’attenzione è puntata su David Alaba. Il difensore austriaco, sostituito per precauzione durante il match contro il Getafe, si sottoporrà a esami medici martedì per valutare l’entità di un fastidio al soleo destro. La sua presenza è in forte dubbio e Xabi Alonso attende il responso per capire se potrà contare su di lui. L’eventuale assenza di Alaba complicherebbe ulteriormente le scelte del tecnico, costretto a fare di necessità virtù in un momento cruciale della stagione.

