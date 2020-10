Real Madrid ko con il Cadice, Zidane: «Non ci sono scuse»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato in conferenza stampa la clamorosa sconfitta rimediata contro il Cadice

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato in conferenza stampa la clamorosa sconfitta rimediata contro il Cadice.

«Non credo che ci siano spiegazioni, dobbiamo solo prendere atto di questa sconfitta. È chiaro che non possiamo essere contenti, ma sono cose che possono accadere nel calcio. Il match è stato complicato fin dall’inizio mentre, dopo l’intervallo, abbiamo fatto un po’ meglio. E’ anche vero che, se nella prima frazione di gioco avessimo subito tre gol, non avremmo potuto dire nulla. Non abbiamo scuse».