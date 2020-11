Real Madrid, caso Reinier: la risposta del Borussia

Il baby Reinier sta trovando poco spazio al Borussia Dortmund. Real Madrid preoccupato, arriva la risposta del Ds Zorc

Il Real Madrid è preoccupato per la situazione di Reinier al Borussia Dortmund. Il 18enne trequartista brasiliano è in prestito fino al 2022, ma con la maglia dei tedeschi sta trovando poco spazio.

Il Ds del Borussia Zorc ha spiegato sulla situazione di Reinier, fuori dalla lista dei convocati di Favre nell’ultimo incontro contro il Bayern Monaco: «Non è al meglio, per diversi mesi in Spagna non si è potuto allenare nella maniera corretta», le parole parole del dirigente a Ruhr Nachrichten.