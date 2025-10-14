 Real Madrid, rivoluzione in difesa: Rudiger verso l’addio, caccia a un nuovo centrale
Real Madrid, aria di rivoluzione in casa blancos: Antonio Rudiger ai saluti, caccia al nuovo leader difensivo

Il Real Madrid si prepara a una profonda trasformazione nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sport Bild, i Blancos stanno valutando l’addio ad Antonio Rudiger, con l’idea di aprire un nuovo ciclo difensivo.

Il club spagnolo, sempre attento a programmare il futuro, avrebbe già avviato i contatti per individuare un centrale di livello internazionale in grado di garantire solidità e continuità negli anni a venire. L’obiettivo è affiancare a Éder Militão e David Alaba un profilo giovane ma già pronto per i grandi palcoscenici. I nimi valutari sono: Konaté del Liverpool, Upamecano del Bayern, fino a Guéhi del Crystal Palace. In caso di difficoltà sul mercato, il Real potrebbe puntare su un talento interno come Joan Martínez.

La scelta di separarsi da Rudiger, arrivato a parametro zero dal Chelsea nel 2022, rappresenterebbe un segnale chiaro della volontà di rinnovare la rosa e ringiovanire la linea difensiva. Il tedesco, pur protagonista di buone prestazioni, non sembra rientrare nei piani a lungo termine di Florentino Pérez e della dirigenza madrilena.

Il Real, dunque, si muove sul mercato con decisione: la priorità è trovare un difensore centrale che possa diventare un punto fermo del nuovo progetto tecnico. Una rivoluzione silenziosa, ma destinata a cambiare il volto della retroguardia merengue.

