Calciomercato Real Madrid: obiettivo Rodrigo Mora, la stella del Porto che sta incantando tutti. Ecco quanto costa

Calciomercato Real Madrid: nel mirino Rodrigo Mora, il gioiello del Porto da 70 milioni. Tutti i dettagli sui blancos

Partita dopo partita, la stella di Rodrigo Mora continua a brillare sempre più intensamente. Il diciottenne fantasista, che la scorsa stagione ha raggiunto la doppia cifra in campionato con il Porto, sta rapidamente trasformando il suo status di “gemma nascosta” in quello di autentica superstar del calcio europeo.



Il suo talento non si limita al campo nazionale. Mora sta facendo parlare di sé anche a livello internazionale, segnando in tutte e tre le partite di qualificazione agli Europei Under 21 del Portogallo, nonostante giochi in una categoria superiore alla sua età. Venerdì ha aperto le marcature nella vittoria per 3-0 contro la Bulgaria e un mese prima aveva già tormentato la Scozia con un’altra prestazione imperiosa e un gol. La sua capacità di incutere timore agli avversari è notevole, nonostante la sua statura di 1 metro e 67 centimetri.



Mora si dimostra altrettanto efficace sia a centrocampo, dove gioca per il Porto, sia in attacco, ruolo che ricopre per la sua Nazionale. Adramane Cassame, ex giovane del Porto, lo ha definito un «giocatore straordinario» destinato a «segnare una generazionçe. Nuno Pimentil, suo allenatore nelle giovanili del Portogallo Under 15, ha aggiunto: «Vede il gioco come nessun altro che abbia mai allenato. La sua intelligenza tattica gli permette di prendere la decisione giusta nella maggior parte delle situazioni – è sempre un passo avanti. Con quella consapevolezza, crea spazio non solo per sé stesso ma per la squadra, combinando il tutto con un altissimo livello di abilità tecnica».



Non è solo Pimentil a credere che sia solo questione di tempo prima che Mora esploda. Le voci di mercato suggeriscono che il Real Madrid stia seguendo attentamente i suoi progressi. I Blancos, noti per la loro strategia di accaparrarsi i migliori giovani talenti sul mercato (come Dean Huijsen, Arda Guler, Endrick e Franco Mastantuono), potrebbero aggiungere Mora alla loro lista se i dirigenti del Bernabeu saranno disposti a sborsare la cifra richiesta.



Un’offerta di 43 milioni di sterline da parte del club saudita Al-Ittihad quest’estate è stata rifiutata, non raggiungendo la valutazione fissata dal Porto. Andre Villas-Boas ha dichiarato in una conversazione con il giocatore che il club sarebbe stato «disposto ad accettare un accordo a partire da 70 milioni di euro», ma tale offerta non si è mai concretizzata. Mora non compirà 19 anni prima del maggio prossimo. Entro quella data, potrebbe essere a poche settimane dal suo grande trasferimento, con il Real Madrid e una miriade di altri pretendenti ansiosi di aggiudicarsi il suo talento se il prodigio portoghese continuerà con questo ritmo di crescita.

LEGGI ANCHE – Mbappé: «Messi, una persona assolutamente normale. Mi ha aiutato a capire meglio il gioco. Ero convinto che…»

