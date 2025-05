Il Real Madrid ha individuato il punto debole e cerca rinforzi in difesa: occhi su Saliba dell’Arsenal

Mentre si fa sempre più vicino l’acquisto a parametro zero di Trent Alexander-Arnold che ha annunciato da qualche ora l’addio al Liverpool, il Real Madrid prosegue i casting per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione, dopo lo sfortunato numero di infortuni che ha visto il reparto decimato nell’arco della stagione ancora in corso.

Nei Blancos restano chiari due parametri per la nuova opzione: francese e dalla Premier League. Ed ecco che secondo L’Equipe il Real Madrid è a lavoro per portare in Spagna William Saliba, difensore centrale francese attualment all’Arsenal ed in scadenza nel 2027.

I Gunners non hanno alcuna intenzione di cedere a una cifra ridotta il centrale ed è infatti a lavoro per il rinnovo, ma secondo la rivista francese, il club madrileno si muoverà subito vista l’urgenzaz di rafforzare il reparto, per provare a strappare via un altro gioiello low cost dal campionato inglese.