Real Madrid, scelto il successore di Ancelotti

Florentino Perez, presidente Del Real Madrid, avrebbe già deciso il prossimo allenatore dopo Carlo Ancelotti

Secondo quanto riportato dal portale argentino TycSports, Florentino Perez avrebbe già deciso il sostituto di Carlo Ancelotti in caso di separazione al termine della stagione.

Il favorito per il Real Madrid sarebbe infatti Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham e del PSG. In questo modo Ancelotti sarebbe libero di accettare eventualmente la panchina della nazionale brasiliana. Vedremo nei prossimi mesi se questo domino si realizzerà.