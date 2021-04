Real Madrid, Sergio Ramos vicino al rientro: «Sono tornato!»

Lo abbiamo visto superare un po’ tutti gli ostacoli che si è trovato di fronte in questi anni. Sergio Ramos ha sconfitto anche il covid e dopo una settimana è tornato ad allenarsi con il Real Madrid.

«Felicissimo di essere tornato», queste le parole del capitano del Real Madrid su Twitter. Anche lui è pronto per il finale di stagione dei blancos.

So happy to be back! 😍#HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 22, 2021