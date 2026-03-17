Real Madrid, Vinicius Junior è una sentenza contro il Manchester City: i numeri non lasciano dubbi! E l’esultanza sui social diventa virale – FOTO

Real Madrid, Vinicius si conferma l’avversario più scomodo da fronteggiare per il Manchester City: i numeri non mentono e l’esultanza… FOTO

La Champions League si conferma da sempre il palcoscenico ideale per le giocate dei fuoriclasse internazionali. Nelle sfide di cartello tra le superpotenze del calcio continentale, al centro dei riflettori c’è ancora una volta la stella del Real Madrid, capace di incidere in maniera determinante nei match che contano e di alimentare il grande dualismo con i club della Premier League.

I numeri di un dominio assoluto

Il grande protagonista della scena sportiva è Vinicius Junior. Con l’ennesima giocata decisiva offerta sul rettangolo verde, il talento sudamericano ha aggiornato il suo personalissimo e straordinario ruolino di marcia contro la formazione guidata da Pep Guardiola.

Le statistiche aggiornate non lasciano spazio a interpretazioni: il Manchester City è diventato ufficialmente il suo avversario preferito nella massima competizione europea per club. Contro i Citizens, infatti, il giocatore ha ora raggiunto la clamorosa quota di 7 partecipazioni attive ai gol della propria squadra.

Ecco il dettaglio del suo impressionante bottino personale contro la compagine d’Oltremanica:

3 gol realizzati scardinando la solida retroguardia avversaria.

realizzati scardinando la solida retroguardia avversaria. 4 assist vincenti forniti con precisione chirurgica ai compagni.

La sua innata capacità di saltare l’uomo e di essere letale negli ultimi metri lo rendono una costante e inarrestabile minaccia.

L’esultanza provocatoria che accende il match

Oltre all’impatto devastante a livello tattico e realizzativo, l’esterno brasiliano ha fatto discutere e ha infiammato i tifosi anche per il suo atteggiamento agonistico subito dopo aver lasciato il segno. A coronamento della sua ennesima prestazione maiuscola, l’attaccante ha infatti scelto di festeggiare in modo decisamente pungente.

Come catturato in mondovisione dalle telecamere, il giocatore ha esultato con l’esultanza del “cry cry”, mimando in maniera evidente il gesto del pianto per provocare sportivamente gli avversari. Una scelta che ha inevitabilmente acceso gli animi sugli spalti e sui social network, confermando il carattere istrionico e carismatico di un calciatore che ama vivere le grandi sfide ad altissima tensione emotiva.

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