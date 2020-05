Real, Marcelo: «Mancava il feeling con il pallone ma poi…» – VIDEO

Marcelo ha raccontato alla tv del Real Madrid le sensazioni vissute per il ritorno in campo dopo tanti mesi

Marcelo ha raccontato alla tv ufficiale del Real Madrid le sensazioni vissute per il ritorno in campo dopo tanti mesi. Le parole del brasiliano.

«Le sessioni di allenamento servono per ritrovare il feeling con il pallone. Stiamo bene anche se stare tanto tempo senza toccare un pallone in campo, all’inizio fatichi un po’ a controllarlo. Ora tutto è tornato nei parametri e non vediamo l’ora di tornare a giocare».